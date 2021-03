Covid-19. Portugal com índice de transmissibilidade de 0,83

Já no que respeita à incidência de novos casos, Portugal regista 96 casos de infeção pelo novo coronavírus por 100 mil habitantes. No continente este valor desce para 84,2.

Segundo o boletim da DGS e do INSA, o Rt em Portugal está nos 0,83. Apenas no continente está nos 0,79.

Na quinta-feira, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, avisou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os “120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias”. Ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse o 1.

No domingo, o matemático Óscar Felgueiras, um dos especialistas convidados pelo Governo para ajudar a desenhar o plano de desconfinamento, declarou que "é impossível" manter o índice de transmissibilidade sempre abaixo de 1.

"O objetivo é claro: queremos uma incidência baixa", acentuou o especialista em epidemiologia, durante uma videoconferência.

Na sexta-feira, o relatório do INSA revelava que, desde 10 de fevereiro, se regista uma estabilização do Rt, com um ligeiro aumento de 0,61 para 0,84. "Sugere um desacelerar da tendência de decrescimento da incidência do SARS-Cov-2”, lê-se.

No anterior relatório, divulgado a 5 de março, o índice de transmissibilidade estava nos 0,71 em Portugal continental, com exceção dos Açores e da Madeira, que apresentavam um valor acima de 1.

Em Portugal, morreram 16.694 pessoas dos 814.513 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da DGS.