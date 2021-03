Covid-19. É "impossível" manter índice de transmissibilidade abaixo de 1, avisa especialista

"É muito importante que as pessoas tenham constantemente a perceção de risco. As coisas começam normalmente a correr mal quando se perde essa perceção", frisou Óscar Felgueiras.

O assessor do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN) alertou para a necessidade de "não relaxar" e de ter a "perceção do risco".

O matemático Óscar Felgueiras, um dos especialistas convidados pelo Governo para aconselhar sobre o plano de desconfinamento no âmbito do combate à pandemia de covid-19, afirmou, este domingo, que é impossível manter o índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus sempre abaixo de 1.

Os riscos das novas variantes





O plano de desconfinamento, apresentado na quinta-feira pelo primeiro-ministro, prevê novas fases de reabertura a 5 e 19 de abril e a 3 de maio. Contudo, António Costa advertiu que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os “120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias” ou sempre que o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2, que origina a covid-19, ultrapasse 1.



"É muito importante termos noção dos riscos e que haverá consequências caso o nosso comportamento se altere de uma forma que não é ajustada", alertou Óscar Felgueiras, que falou na conferência sobre o papel de um matemático numa pandemia.



O especialista em epidemiologia recordou ter recomendado, na reunião de 12 de janeiro, no Infarmed, o encerramento das escolas com alunos a partir dos 12 anos, "por prudência". Isto após ter tido conhecimento "da dimensão da presença da nova variante [detetada no Reino Unido] em Portugal, que já começava a ser considerável".



"Ainda não convivemos tempo suficiente [com as novas variantes] para conhecermos assim tão bem. Para mim era claríssimo que a nova variante [do Reino Unido] tinha uma maior transmissibilidade. As medidas que estavam em vigor não seriam suficientes para conter o aumento", frisou.