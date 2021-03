Benfica critica federação de atletismo e boicota Nacionais em pista coberta

"O Benfica vem por este meio comunicar que as equipas seniores masculina e feminina de atletismo não marcarão presença no campeonato nacional em pista coberta. Isto porque a saúde tem de estar primeiro e ser a prioridade máxima para todos os intervenientes e envolvidos numa organização desta dimensão", escrevem as águias, em comunicado.

Em comunicado datado de 3 de março, a Federação Portuguesa de Atletismo informou que equacionou "a possibilidade de realizar a competição em dois fins de semana, com dois grupos de equipas em competição indireta". No entanto, "esta fórmula implicaria o prolongamento da competição de inverno para além do que se considera razoável. Optou-se assim pelo alargamento no fim de semana 13-14 de março, proporcionando a competição a um número mais superior de equipas".

"A participação de atletas e equipas será condicionada em função do número de atletas permitido pelas autoridades locais, sendo certo que se terá de realizar num formato adequado às contingências atuais e com um número mais reduzido de atletas", acrescenta a federação.