Ministra da Saúde identifica três "ameaças" ao desconfinamento

A subida do risco transmissão de Covid-19, as novas variantes e a situação europeia em contraciclo com o contexto português "são ameaças que continuamos a enfrentar" para a próxima fase de desconfinamento, disse esta segunda-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, no final da reunião com especialistas do Infarmed.

Em declarações aos jornalistas, a ministra não confirmou nem desmentiu as notícias com detalhes sobre o plano de desconfinamento que o Governo vai apresentar na próxima quinta-feira.

O Governo ouviu hoje os especialistas e Marta Temido fez questão de destacar três "ameaças", apesar da tendência decrescente da pandemia, com menos casos e mortes por dia e a descida dos internamentos Covid em enfermaria e cuidados intensivos.

O primeiro alerta, disse a governante, é que o índice de contágio Rt "atingiu valor mínimo de 0,61 em meados a 10 de fevereiro e "está novamente a subir", um "sinal ao qual temos que estar atentos", frisou.

Em segundo lugar, a variante britânica - mais contagiosa - já representa 65% dos casos positivos em Portugal.

Outra questão está relacionada com o facto de os portugueses estarem a sair mais de casa, apesar das medidas do estado de emergência. "Há várias semanas que o índice de confinamento, apesar das restrições, tem vindo a reduzir-se. Registámos uma adesão mais elevada das medidas no final de janeiro, mas desde então registamos maior mobilidade da população", adiantou Marta Temido.