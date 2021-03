Covid-19 em Portugal: Mais 25 mortes e 365 casos, o valor mais baixo desde setembro

Portugal tem mais de 61 mil casos ativos do novo coronavírus, uma descida de 439 no espaço de um dia.

No final da reunião do Infarmed, Marta Temido diss(...)

Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo (LVT) tem mais 15 mortes e 162 novos casos e o Norte seis óbitos e 57 infeções.

A região Centro regista esta segunda-feira mais quatro mortes e 19 casos, o Alentejo 31 infeções e o Algarve 11 casos.

Nas regiões autónomas, a Madeira tem 78 casos e os Açores mais sete.

A DGS indica que, "dos dados apresentados da Madeira, 60% dos casos teve um período entre o diagnóstico e notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região e que se encontram em processo de regularização".



A subida do risco transmissão de Covid-19, as novas variantes e a situação europeia em contraciclo com o contexto português "são ameaças que continuamos a enfrentar" para a próxima fase de desconfinamento, disse esta segunda-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, no final da reunião com especialistas do Infarmed.



Em declarações aos jornalistas, a ministra não confirmou nem desmentiu as notícias com detalhes sobre o plano de desconfinamento que o Governo vai apresentar na próxima quinta-feira.



“O que é relevante é perceber o quadro à nossa volta. O contexto que temos leva-nos a não perder de vista as ameaças que continuamos a enfrentar: risco transmissão a subir, novas variantes e contexto europeu em contraciclo ao contexto português", sublinhou.

Já o primeiro-ministro disse ter "uma base científica mais sólida" para tomar decisões na resposta à pandemia de covid-19, depois de os peritos em saúde pública terem convergido sobre critérios na reunião no Infarmed.



"É importante encontrar uma metodologia que pudesse partilhar com a comunidade qual é a sustentação científica dos riscos diferenciados, porque isso ajuda toda a gente a perceber as medidas adotadas e facilita a adesão. Sinto-me com ferramentas para ter um processo de decisão mais sustentado", afirmou António Costa, acrescentando: "O decisor político fica a partir de agora habilitado a ter uma base científica mais sólida para tomar as suas decisões".

Na reunião desta segunda-feira na sede do Infarmed, em Lisboa, os especialistas definiram algumas linhas vermelhas para começar o processo de desconfinamento.

Os especialistas defenderam, por exemplo, que o desconfinamento só deve acontecer com incidência 60 casos por 100 mil habitantes e quando os cuidados intensivos tiveram cerca de 245 internadas com Covid-19.

Evolução da Covid-19 em Portugal