Covid-19. Farmacêuticos começam a ser vacinados na segunda-feira

De acordo com o a mesma nota, enviada à Renascença , a “task force” responsável pela coordenação e implementação do plano de vacinação contra o novo coronavírus solicitou a colaboração da Ordem dos Farmacêuticos na identificação dos profissionais que pretendem integrar a primeira fase.

As autoridades e unidades de saúde locais vão começar a contactar os farmacêuticos registados na Ordem da classe a partir de segunda-feira, dia 8, para receberem a vacina contra a Covid-19 nesta primeira fase do plano de vacinação .

“O esforço de vacinar todos os profissionais de saúde , antes de criar qualquer nova prioridade, é absolutamente fundamental. Os critérios estão definidos e têm de ser seguidos, de acordo com os objetivos por cada fase de vacinação: salvar vidas; garantir a resiliência do sistema de saúde; e libertar a economia. Exatamente por esta ordem”, defende a bastonária Ana Paula Martins.

Nesse sentido, a Ordem procedeu ao recenseamento dos farmacêuticos diretamente envolvidos na prestação de cuidados e que trabalham no setor privado e social, e enviou à “task force” uma lista atualizada e validada para agendamento da vacinação.

“Num contexto de emergência em saúde pública, garantiram a continuidade da terapêutica de muitos utentes, em particular de doentes crónicos, mas também o acesso da generalidade da população a equipamentos de proteção individual, testes de rastreio e diagnóstico da infeção por SARS-CoV-2 e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação”, conclui.

Na sexta-feira, Portugal registou o menor número de doentes internados com Covid-19 desde outubro. O boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS) indicava 949 novas infeções e 28 mortes em 24 horas, o mais baixo de óbitos no último meio ano.

Nos hospitais portugueses estão internadas 1.583 pessoas com Covid-19, uma descida de 125 pacientes no espaço de um dia, de acordo com o mesmo boletim.