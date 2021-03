Portugal tem o menor número de internados por Covid-19 desde outubro

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais afetada. Regista esta quinta-feira 17 mortes e 436 novos casos.

O Norte tem cinco mortes e 192 infeções, o Centro três óbitos e 118 casos, o Alentejo três mortes e 36 casos e o Algarve nove infeções e nenhum óbito.

Nas regiões autónomas, a Madeira regista 163 casos e os Açores nenhuma infeção. Nas ilhas não há registo de óbitos nas últimas 24 horas.

Este sexta-feira, ficámos a saber que a percentagem de mortes em Portugal atribuídas à Covid-19 desceu entre 8 e 21 de fevereiro para cerca de metade da percentagem verificada na quinzena anterior, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), esta sexta-feira.

O número de mortes associadas à Covid-19 entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro tinha-se situado acima dos 40% do total de óbitos, mas nas duas semanas seguintes foi descendo até se situar nos 21,7% do total na semana de 15 a 21 de fevereiro, em que morreram 2.824 pessoas, mais 696 do que a média para o mesmo período nos últimos cinco anos.