O Papa e o Ayatollah. Um encontro entre dois defensores da paz no Iraque

Desde o tempo de João Paulo II que os Papas têm sempre dado importância aos encontros inter-religiosos durante as suas viagens apostólicas e o mesmo acontecerá durante esta visita de Francisco ao Iraque, que começa na sexta-feira.

Mas esta viagem tem ainda uma particularidade. Na manhã de sábado o Papa fará uma visita de cortesia a Najaf, a cerca de 100 quilómetros de Bagdad, sede do líder espiritual dos xiitas no Iraque.

O grande-ayatollah Sayyid Ali al-Husayni al-Sistani deixa assim claro que o seu papel no país é singular. Não se limita a ir ter com o Papa a um qualquer encontro religioso, como se fosse mais um de vários líderes espirituais no Iraque. O Papa é que vai ter com ele, propositadamente à sua casa. O gesto não é inédito, Francisco já teve a mesma atitude com outros líderes religiosos, como o Patriarca ortodoxo da Roménia e os líderes budistas no Myanmar.

De todos os líderes religiosos com quem o Papa irá encontrar-se, al-Sistani é sem sombra de dúvida o mais importante. O ayatollah comanda a maior comunidade religiosa no país, exercendo sobre ela uma influência que é incomparável com a de qualquer outro líder comunitário.

Os xiitas são a maior comunidade religiosa no país, mas não é apenas a demografia que explica a importância de al-Sistani. Do lado sunita, que representa um pouco menos de metade do país, não existe uma figura equiparável e isso deve-se ao facto de, durante décadas, o governo de Saddam Hussein ter cooptado o clero sunita para a promoção do seu regime.

Ao longo desse tempo os xiitas, apesar de maioritários, eram oprimidos e o resultado é que as suas mesquitas e instituições religiosas não eram contempladas pelo departamento governamental que controlava o clero sunita. Os xiitas, que já por natureza têm uma visão hierárquica do poder clerical, ao contrário dos sunitas – para quem desde a queda do califado cada imã é tão importante como outro – concentraram-se como comunidade de volta dos seus líderes religiosos. A ausência de oposição no país transformou-os também em líderes políticos e as tradicionais peregrinações em massa dos xiitas à cidade santa de Najaf – intensificadas quando o Iraque entrou em guerra com o vizinho Irão, tornando assim impossíveis as peregrinações a locais santos naquele estado – deram aos ayatollahs um palco constante para disseminar as suas ideias e cimentar a sua autoridade.

Quando os americanos invadiram em 2003 e depuseram Saddam e todo o seu regime o vazio político foi preenchido pelos xiitas e o líder por excelência dos xiitas, por mais que tivessem surgido entretanto partidos políticos, continua a ser al-Sistani.