FC Porto vence Elverum e assegura quinto no grupo B da Liga dos Campeões de andebol

O FC Porto assegurou o quinto lugar do grupo B da Liga dos Campeões de andebol, ao derrotar os noruegueses do Elverum por 38-31, em jogo disputado no Dragão Caixa, no Porto

Os 'dragões', que atuaram na condição de visitantes devido às condicionantes causadas pela Covid-19, vão defrontar nos oitavos de final os dinamarqueses do Aalborg, quartos no grupo A

A equipa 'azul e branca', que atuou ainda marcada pela recente morte do guarda-redes Alfredo Quintana, igualou nesta última ronda os húngaros do MOL-Pick Szeged, mas assegurou o quinto posto por deter vantagem no confronto direto, evitando assim defrontar os alemães do THW Kiel, terceiros no grupo A nos oitavos de final.

Homenagem a Quintana

Os jogadores do FC Porto e do Elverum homenagearam o guarda-redes Alfredo Quintana, que morreu após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória num treino.

O Elverum fez o seu aquecimento para o encontro envergando uma camisola branca com o nome e o número do malogrado atleta antes do jogo. No FC Porto, os jogadores alinharam com uma camisola com a fotografia do guarda-redes na frente do equipamento e o nome de Quintana nas costas.

A equipa portista exibiu ainda uma faixa em memória de Quintana, que foi, ainda, recordado através da instalação sonora do recinto, como "o eterno número um" do FC Porto.

Ainda antes do jogo começar foi cumprido um emotivo minuto de silêncio, com as duas equipas e a de arbitragem alinhadas na zona central do campo.