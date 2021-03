Como tem sido combatida a corrupção desde Abril de 74?

Corrupção: nunca se falou tanto dela e da restante criminalidade económico-financeira. É tida como o grande problema nacional e motiva a desconfiança nas instituições e o alheamento eleitoral.



Como tem sido combatida, de facto, a corrupção pelo Ministério Público desde Abril de 74?

A partir de um novo livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, chamado “45 anos de combate à corrupção”, que narra a história recente deste combate em Portugal, bem como a respetiva evolução legislativa, vamos percorrer com o autor e uma antiga procuradora os principais processos penais por crimes de corrupção nos últimos 45 anos. E tentar perceber como será possível investigar mais e melhor a corrupção em Portugal.

O "Da Capa à Contracapa" é uma parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para debater semanalmente os grandes temas da atualidade. A moderação é de José Pedro Frazão.

Esta semana com a antiga procuradora do DCIAP, Maria José Morgado, e também com o autor do livro, o jornalista Luís Rosa. A não perder, vai ser terça depois das 23h15 na edição da noite da Renascença.