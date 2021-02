Palmeiras pensa na Copa do Brasil e empata no campeonato

" Desde que viemos do Mundial de Clubes sabíamos exatamente para que ia servir o Brasileirão. Ia servir para nos prepararmos para a final da Copa. Somente para isso", disse João Martins, taxativamente, na conferência de imprensa após o jogo com o Atlético Goianiense.

O treinador português não orientou a equipa, por estar suspenso, e João Martins, seu adjunto, assumiu que no pensamento de todos está a Copa do Brasil, cuja final o clube começa a disputar no domingo, diante do Grémio de Porto Alegre.

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, empatou a um golo na receção ao Atlético Goianiense, na penúltima jornada do campeonato brasileiro de futebol, já com a cabeça na final da Taça do Brasil.

O Palmeiras entra para a última jornada do campeonato no 7.º lugar, ainda com possibilidades de terminar no "top-5". No entanto, a concentração da equipa já está direcionada para a final da Taça do Brasil frente ao Grémio, cuja primeira mão está marcada para domingo, em Porto Alegre.