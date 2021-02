Vídeo da NASA revela chegada a Marte da sonda "Perseverance"

A NASA revelou esta segunda-feira imagens inéditas da chegada da sonda a Marte, na semana passada.

As imagens, captadas por câmaras instaladas na própria sonda, mostram a abertura do paraquedas para abrandar a velocidade da sonda depois de esta ter entrado na atmosfera do planeta vermelha.

No vídeo revelado pela NASA pode-se ver o lançamento do paraquedas em duas partes diferentes do ecrã, numa em tempo real e noutra a 30% da velocidade.