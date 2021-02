Ser bispo de Pemba “foi uma experiência de cruz e de dor”, diz D. Luiz

D. Luiz Fernando Lisboa, o bispo brasileiro que recentemente deixou a diocese de Pemba, em Moçambique, diz que os últimos anos do seu ministério foram marcados pela dor, por causa da insurreição armada jihadista que atingiu a zona de Cabo Delgado e que já causou mais de dois mil mortos e centenas de milhares de deslocados.

“Foi uma experiência muito forte, uma experiência de cruz, uma experiência de dor”, sublinha D. Luiz, em declarações à fundação Ajuda à Igreja que Sofre.

“Dessa guerra, eu pude tirar muitas lições. A principal delas é a gradeza desse povo que é pobre mas que é muito solidário. Eu vi muitas histórias, ouvi muitas histórias, vi muitas situações e percebi quanto é que, mesmo na pobreza, nós podemos ajudar, nós podemos repartir, partilhar. Nesse tempo de guerra cada família que não era deslocada acolheu uma ou duas ou até três famílias deslocadas, dentro da sua casa, no seu quintal repartindo o pouco que tinha com aqueles que não tinham nada e estavam ainda no desespero, na estrada, sem ter norte.”

O bispo garante que “a experiência do povo de Cabo Delgado vai ficar sempre marcada na minha vida”.

Questionado pela AIS sobre se considerava injusta a sua remoção de Cabo Delgado, o bispo nega. “De maneira nenhuma. A missão é de Deus, não é nossa. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Na Igreja, uma das características do missionário e sobretudo do religioso, porque eu sou também da vida religiosa, é a itinerância. Nós nunca nos fixamos num lugar. Nós somos transferidos para onde a Igreja precisa, para onde Deus nos manda, e nós temos que estar sempre prontos a desmontar a nossa tenda e montá-la em outro lugar. E neste momento, o Papa Francisco entendeu que seria melhor que eu fosse trabalhar em outro lugar e eu acolhi e agradeço todo o apoio que ele deu, todo o empenho que ele teve em nos ajudar e toda a preocupação que ele teve e ainda tem para com Cabo Delgado, porque além de rezar ele quer continuar a ajudar aquele povo.”

Na semana passada, em declarações à Renascença, D. Luiz admitiu que a decisão do Papa de o fazer sair de Moçambique poderia estar ligada à existência de ameaças à sua vida, mas rejeitou que o pedido para sair tivesse partido de si.