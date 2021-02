Sporting revela valores das transferências de janeiro

O Sporting anunciou, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, os valores das transferências de janeiro.

Em relação às entradas, Paulinho foi naturalmente o jogador mais caro, tendo custado 16 milhões de euros por 70% do passe, com uma comissão de 275 mil euros paga à agência do jogador.

João Pereira foi totalmente livre de custos, enquanto que Matheus Reis custou 275 mil euros de comissão à empresa de representação do jogador. O lateral chegou emprestado pelo Rio Ave, mas termina contrato com o clube de Vila do Conde no final da temporada.

O Sporting esclarece ainda que investiu mais 450 mil euros em comprar os restantes 50% do passe de Matheus Nunes ao Estoril.

Em relação às saídas, Tiago Ilori custou 12,5 mil euros, pagos ao agende Pini Zahavi pela intermediação do negócio. O Sporting inclui ainda a venda de Vietto para o Al Hilal neste relatório, por 3,5 milhões de euros, sendo que o clube fica com 10% de uma futura venda.

Cristian Borja foi transferido para o Sporting de Braga por 3 milhões de euros e Stefan Ristovski para o Dínamo de Zagreb por um milhão de euros, sendo que o clube de Alvalade reserva 10% de mais-valia numa futura venda.