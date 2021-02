Sporting anuncia Matheus Reis até ao fim da época

O Sporting apresentou Matheus Reis como reforço. O lateral-esquerdo chega aos leões por empréstimo do Rio Ave.

O clube leonino esclarece que Matheus Reis pode jogar a lateral-esquerdo ou "a central do mesmo lado num esquema de três centrais". O lateral termina contrato com o Rio Ave no final da temporada e deverá assinar em definitivo pelos leões.

Em declarações aos meios de comunicação do Sporting, Matheus Reis falha num "sonho realizado", depois de ter estado meio ano sem competir.

"Só há uma palavra para o significado de tudo isto: felicidade. É um sonho realizado. Já conhecia a dimensão do Clube, mas chegar aqui e conhecer tudo isto, a estrutura e os funcionários, é incrível. Este Clube merece sempre o melhor. Merece as vitórias e alcançar tudo o que almeja. Estou muito feliz, assim como a minha família", afirmou.

Matheus Reis, de 25 anos, estava afastado da equipa do Rio Ave, por castigo, depois de se ter recusado a jogar para forçar uma saída do emblema vila-condense.

"Já estando no campeonato, sei como funciona. É novo para mim estar numa equipa grande, mas já estive em conjuntos de elevada dimensão e sei o que é ter pressão e responsabilidade. Por isso, venho totalmente preparado e motivado para este desafio", reforçou o jogador.



O lateral formado no São Paulo chegou a Portugal em 2017, para representar o Moreirense, tendo assinado depois pelo Rio Ave, onde somou um golo em 66 jogos.