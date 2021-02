Faith’s Night Out regressa, apesar do confinamento

As conferências tocam aspetos de fé e de atualidade e os oradores costumam ser um misto de pessoas comuns e personalidades famosas. No palco do FNO já estiveram, entre outros, D. Manuel Clemente, o cardeal D. José Tolentino, Ricardo Araújo Pereira, Assunção Cristas e Fernando Santos, entre outros.

O evento, organizado anualmente desde 2013 pelas Equipas de Jovens de Nossa Senhora, tem como conceito apresentar várias conferências curtas, de não mais de sete minutos, numa única noite. Nos últimos anos o evento em Lisboa esgotou os 3.000 lugares do Centro de Congressos (antiga FIL) e chegou mesmo a expandir-se para Évora, Porto e além-fronteiras, para São Paulo, no Brasil.

O Faith’s Night Out regressa este ano, apesar das dificuldades causadas pela pandemia, e apresenta-se em versão digital, com nomes como Joana Carneiro, Ricardo Baptista Leite e o bispo das Forças Armadas, D. Rui Valério, Laurinda Alves e o administrador da Renascença , José Luís Ramos Pinheiro.

A transmissão das conferências será feita a partir do auditório da Renascença e os bilhetes, que dão acesso a ver tudo online, podem ser adquiridos no site do FNO. Este ano os organizadores dão duas possibilidades. A inscrição simples, que dá acesso à conferência e à aplicação do evento, custa cinco euros, mas o pack “FNOmenal”, que custa 15 euros, inclui também uma garrafa de vinho que é entregue em casa para acompanhar a refeição.



Tendo em conta o facto de o mundo estar a atravessar um período de incerteza e insegurança, o tema deste evento é “Permanecei Firmes” e as oito conferências andarão em torno deste conceito.