Cada vez menos e mais velhos. ​A população europeia em números

Em 2019, existiam 265 milhões de trabalhadores ativos, mas em 2050 deverão ser apenas 230 milhões e, 20 anos depois, 220 milhões. Existiam 2,9 ativos por cada pessoa com mais de 65 anos. Em 2070, serão apenas 1,7.

Em 2018, 2,4 milhões de pessoas imigraram para a Europa e 1,1 milhões de europeus emigraram para países terceiros. 1,4 milhões de pessoas mudaram-se para outros Estados-membros, incluindo imigrantes.

Em 2070, 30% da população terá mais de 65 anos (atualmente são 20%). E as pessoas com mais de 80 anos serão 13% do total da população europeia, ou seja, o dobro do registado agora.

A população ativa vai reduzir-se dos 59% em 2019 para 51% do total, em 2070.

Antes da pandemia, a Comissão estimava que os custo do envelhecimento viessem a pesar cerca de 27% no PIB europeu, daqui a 50 anos.

Em 2019, 40% da população europeia vivia em áreas urbanas, 39% em áreas intermédias e 21, em áreas rurais.

Trinta e um milhões de pessoas vivem em regiões duplamente atingidas pela desertificação e pelo empobrecimento, especialmente rurais. São 7% da população da União Europeia.

Há países em que áreas rurais que estão a perder população desde os anos 90. Portugal é um deles.