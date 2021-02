Em tempo aulas digitais, olhamos para o livro “Quando as escolas fecharam”, de Paulo Guinote. O autor recorda o primeiro confinamento registando a vivência das primeiras semanas de aulas à distância, logo depois de 16 de março, por um casal de professores, a filha, aluna do 11.º ano, e a gata da casa, subitamente também perturbada pela alteração do quotidiano.



Trata-se de um diário muito pessoal, contado por um professor, Paulo Guinote, mas que evidencia o papel das escolas como uma das âncoras mais importantes do funcionamento da sociedade, sobretudo para os núcleos familiares cujo dia-a-dia se organiza em torno do calendário e dos horários escolares.

Os convidados do programa Da Capa à Contracapa desta semana são Paulo Guinote, especialista em História Contemporânea e História da Educação, autor deste novo retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS); e Fernando Egídio Reis, professor e investigador, coordenador do Programa Ser Pro, da Iniciativa Educação Teresa e Alexandre Soares dos Santos.

O Da Capa à Contracapa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.