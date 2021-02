Portugal precisa de "outra estratégia" para "triplicar velocidade de vacinação"

“A única forma é termos mais vacinas disponíveis e, por outro lado, a gestão criteriosa das vacinas, uma outra estratégia. Sermos muito rápidos a disponibilizar e distribuir as vacinas à medida em que elas forem chegando e principalmente, nesta fase, não vacinar as pessoas que já foram infetadas. À luz conhecimento que temos, as pessoas que foram infetadas estão defendidas, têm uma vacina natural”, sublinha.

“Se nós continuássemos com este ritmo de vacinação, demoraríamos 15 meses para vacinar seis milhões de pessoas, nem sequer seriam 70%. No mínimo, temos de triplicar a velocidade de vacinação”, defende Rui Nogueira, em declarações à Renascença .

A vacinação contra a Covid-19 em Portugal arrancou a 27 de dezembro de 2020. Em 50 dias, pouco mais de 2% da população portuguesa foi vacinada.

A ministra da Saúde avançou esta segunda-feira que, até agora, Portugal pode, afinal, receber 2,5 milhões de vacinas para a Covid-19 até ao final do primeiro trimestre.

O número de 2,5 milhões é uma evolução positiva em relação às previsões avançadas na semana passada pelo primeiro-ministro. António costa disse, na quinta-feira, que Portugal só deveria receber até ao final de março metade das 4 milhões de vacinas contratadas, mais concretamente 1,98 milhões de doses.



De acordo com Marta Temido, até esta segunda-feira, Portugal recebeu cerca de 800 mil doses de vacinas e 200 mil pessoas já tomaram as duas doses.

Neste contexto, vacinar 70% da população até ao final do verão é possível? Rui Nogueira acredita que sim e explica porquê.

“Eu ainda assim acredito, porque estas vacinas que agora nos estão a fazer falta virão mais para a frente. A partir de julho é suposto termos mais vacinas do que o inicialmente estava previsto. Temos menos agora e mais depois. Podemos vacinar mais pessoas do que aquilo que estava previsto e ainda assim chegarmos ao final do verão com o objetivo alcançado”, sublinha o antigo presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar.

Portugal regista esta segunda-feira 90 mortes e mais 1.303 casos de Covid-19, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o número mais baixo de vítimas mortais pelo novo coronavírus desde 5 de janeiro (em 41 dias) e de novas infeções desde 26 de dezembro (51 dias).