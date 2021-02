Cáritas Açores pede “medidas para que as pessoas não sejam subsídio-dependentes”

A presidente da Cáritas Diocesana dos Açores, Anabela Borba, pede ao novo Governo regional que “promova a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos” e que atraia investimento para a região, porque “a agricultura “tem vindo a perder peso significativo” e o “modelo de turismo” estava a dar “um valor acrescentado muito baixo” para as populações.

Em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, Anabela Borba, que tomou posse para novo mandato na última quinta-feira, diz temer grandes dificuldades para as empresas da região em 2021 e admite que sem “uma ajuda bastante musculada do Governo Regional não seria possível muitas empresas sobreviverem”. A presidente da Cáritas Açores “não estranha o discurso do novo executivo”, que aponta para uma redução substancial do número de pessoas com acesso ao Rendimento Social de Inserção (RSI), até porque “este discurso mais assumido agora em termos de linguagem, já estava subjacente à ação que se vinha a desenvolver na região”, nomeadamente através da promoção da empregabilidade e de estágios profissionais que “possibilitou a saída da prestação social”. Ainda assim, Anabela Borba adverte para a necessidade de “medidas para que as pessoas não sejam subsídio-dependentes”. De acordo com o INE, em 2019, os Açores eram a região do país que apresentava maior risco de pobreza e exclusão social. Em 2018, o risco de pobreza a nível nacional estava nos 17,2 %. Nos Açores era de 31,8%. A pandemia fez disparar estes indicadores? Nós não sentimos isso, até ao momento. Estes indicadores têm-se mantido relativamente estáveis, pese embora todos os esforços que se têm feito na tentativa de combater a pobreza e a exclusão social, o Governo tem oferecido vários apoios, no âmbito da pandemia, e aqui a situação não é tão grave, a nosso ver, como aquela que se tem vivido no continente. O desemprego ainda não aumento de uma forma drástica, aqui nos Açores, mas sabemos que este vai ser o ano de todas as dificuldades. De entre o conjunto do arquipélago qual ou quais ilhas apresentam maior risco, maiores problemas, face à pandemia? São, sem dúvida nenhuma, São Miguel e Terceira. Porque também é aqui que a pandemia tem tido um impacto mais forte. Por outro lado, já eram as ilhas que tinham um setor turístico mais desenvolvido, nomeadamente São Miguel. Depois, felizmente, há outras ilhas, como o Pico, que têm um turismo muito sazonal, também as Flores. O ano que passou não registou grande diminuição do turismo nestas ilhas, porque houve também muita procura interna, dos açorianos, e existiu um programa de apoio à deslocação e às férias no arquipélago. Essas medidas têm sempre efeito, nomeadamente em economias pequenas, como são é a nossa.



Na última campanha eleitoral o discurso esteve centrado em prioridades como a educação, a saúde, o combate à pobreza, o despovoamento. São realidades muito fortes. Na Cáritas temos trabalhado muito em volta deste desafio da educação, para todos e o mais inclusiva possível, é uma prioridade. Tem de ser uma prioridade para qualquer Governo da nossa região. Sem uma população com níveis de educação diferentes daqueles que temos atualmente, não poderá haver um desenvolvimento social como é ambicionado por todos. A questão demográfica é, ela própria, um outro problema que também se interliga muito com a da educação. Sobretudo nas ilhas mais pequenas, assiste-se a um envelhecimento gradual da população, que é significativo e vai ter efeitos marcantes no futuro. A saúde é um problema em todo o país e não podia deixar de ser diferente na região. Aliás, só poderia não ser melhor, devido às questões da insularidade e a todos os problemas que daí decorrem. Os desafios são muito grandes nos Açores, mas eu penso que não pode haver combate à pobreza e à exclusão sem economia forte. Esse, de facto, tem sido um dos problemas da região: é o problema de não termos uma economia forte. A questão agrícola, infelizmente, como todos sabemos, tem vindo a diminuir de peso significativamente, há cada vez menos procura de alimentos como o leite e a carne, devido a novas formas de consumo e às metas ambientais. Não tendo a agricultura o peso que tinha no passado, nem se perspetivando que ela volte a ter um peso muito significativo na economia, senão houver outras formas, isso será um problema para a região. E no contexto atual, quais as principais necessidades da população. Há a preocupação particular com as pessoas em situação de sem-abrigo? A preocupação particular dos sem-abrigo põe-se sobretudo na ilha maior, que é a Ilha de São Miguel, onde este problema é bastante mais agudo do que nas restantes ilhas. Felizmente, nas outras ilhas a situação não é tão premente como é em São Miguel. Aí a nossa preocupação é, de facto, maior e a Cáritas tem valências e ações a este nível. Trabalhamos com pessoas que não têm abrigo. Estão identificadas no arquipélago as principais necessidades da população nesta altura? Há um diagnóstico que foi feito há três anos, se não me falha a memória, no âmbito da pobreza e da exclusão social, e depois foi feito um programa de combate à pobreza e à exclusão social. O diagnóstico é bastante extenso, bem feito e, neste momento, já se estava a trabalhar neste plano. Com certeza, o novo Governo Regional irá dar continuidade às questões e revisitar esse programa, continuando a responder às questões sociais da melhor forma possível. Volto a dizer, sem uma educação forte e sem um desenvolvimento do tecido económico e social, as respostas serão sempre limitadas e terão sempre um efeito bastante assistencial e não tanto do desenvolvimento que todos ambicionamos.



Desse ponto de vista, como é que a Cáritas vai procurando responder às solicitações? A Cáritas tem tido a sorte de ir procurando ler a realidade do contexto em que se situa e procurando responder àquelas que são as questões sociais mais emergentes. Já dei dois exemplos, no caso de São Miguel e da Terceira, em que focalizamos a nossa ação muito em resposta àqueles que têm sido os maiores desafios que a sociedade nos tem colocado. Na Terceira tem sido a questão da educação, e sobretudo a educação dos jovens, mas também já trabalhamos a educação de adultos e em formação de adultos; e em São Miguel tem sido sobretudo na questão dos sem-abrigo. São as ilhas onde a Cáritas tem uma dimensão maior. Naturalmente, também existem problemas de educação São Miguel, também existem problemas de sem-abrigo aqui na Terceira, mas, de facto, a Cáritas foi tentando responder aos desafios que a sociedade lhe tem colocado. Nesta altura, quantas pessoas e famílias estão a ajudar? Não tenho ainda dados de todas as ilhas, mas os números não têm subido nos últimos anos, têm até descido. Quando nos referimos a ajudas, normalmente, estamos a referir-nos a cabazes alimentares ou ajudas em vestuário, medicamentos. Só nisto, podemos falar numas mil e poucas famílias, a nível dos Açores. Se falarmos de todo o trabalho que desenvolvemos e, não tem a ver com a ajuda imediata, aí o número é bastante superior. Voltando aos efeitos da pandemia, houve cercas sanitárias, sobretudo em Rabo de Peixe. Estamos a falar de uma localidade com elevados índices de pobreza, um dos maiores de todo o país. Quão preocupante é esta situação? Têm sido feitos muitos esforços, quer a nível da Câmara da Ribeira Grande, quer a nível da junta da freguesia, e em articulação com a Cáritas e com outras instituições sociais, no sentido de procurar dar apoio às famílias que se encontram em maiores dificuldades na Vila de Rabo de Peixe e também nos outros locais onde houve cerca sanitária. Em Rabo de Peixe, é naturalmente a situação um pouco mais preocupante. O acordo de Governo prevê cortes nos apoios sociais, falou-se numa redução substancial do número de pessoas dependentes do RSI. É possível, no contexto atual, avançar com uma medida deste tipo?

A mim não me estranha muito esse discurso porque, de facto, nós vínhamos assistindo há alguns anos a uma redução bastante significativa dos beneficiários desta prestação social do Rendimento Social de Inserção, por via da aplicação de outras medidas de promoção do emprego ou da empregabilidade. Muitas pessoas começaram a fazer estágios profissionais ou a estarem em programas de emprego, o que lhes possibilitou a saída da prestação social do Rendimento Social de Inserção. Não me estranha. Acho que isto já vinha acontecendo. Pese embora que, agora, este discurso seja mais assumido em termos de linguagem, ele já estava subjacente à ação que se vinha a desenvolver na região. Depois de 24 anos de governação socialista, os Açores têm um novo governo. Que expectativas tem relativamente a este executivo de direita? A minha espectativa é que leve a região a um bom desempenho, nomeadamente promovendo a coesão entre o território, entre as ilhas. E que promova de facto a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, apostando em sectores como de facto a educação e eu volto a referir a questão de uma economia mais forte atraindo investimentos para a região. Porque sem economia e sem trabalho a região terá que ser sempre uma região pobre. Julgo que o nosso modelo de turismo, pese embora nalgumas ilhas seja mais ou menos sustentável e possa trazer maior valor acrescentado, sobretudo em São Miguel, era um turismo de mais ou menos de massas e que não daria muito valor acrescentado para as populações locais. Ou por outra: dava valor, mas são valores baixos. O turismo, normalmente, tem salários baixos e não criava uma grande riqueza. Mas, de qualquer forma, era melhor haver turismo do que não haver. A minha espectativa é que o Governo trabalhe em prol do desenvolvimento social e económico dos Açores. E o que desejo é que tenha sucesso porque o sucesso deste governo ou de qualquer governo é o sucesso dos açorianos.