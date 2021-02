Medo de ir ao médico. “Uma pandemia paralela”

É o caso da gripe, explica José Artur Paiva, o diretor de Medicina Intensiva do Hospital de São João. “Este ano praticamente não tivemos gripe, tivemos uma incidência de gripe muito baixa, pelas próprias medidas que aplicámos para a Covid-19. E diminuindo a circulação das pessoas, o trauma e o trauma grave reduz-se, os acidentes pessoais e de viação também diminuem, portanto há razões de menor recurso à urgência que decorrem das próprias medidas de confinamento e distanciamento social, mas há certamente um determinante desse menor recurso que decorre de alguma inibição das pessoas, alguma intranquilidade das pessoas no acesso aos cuidados de saúde.”

Os dados mostram ainda que em dezembro de 2020 houve menos urgências do que em abril do mesmo ano, ou seja, há menos doentes a recorrer ao hospital atualmente do que no primeiro pico da pandemia.

Segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde, na Internet, o número de episódios de urgência desceu de forma abrupta no início da pandemia, em março e abril de 2020, mas nunca mais recuperou e ainda hoje se mantém muito abaixo do que acontecia antes da Covid-19.

Os dados também revelam que os cidadãos não estão simplesmente a trocar os públicos pelos privados. A queda no número de episódios de urgência é transversal às unidades de saúde públicas e privadas. Nos hospitais do Grupo Lusíadas Saúde, por exemplo, em 2020 houve menos 40% de recurso às urgências, como explica Eduarda Reis, presidente do Conselho Médico.

"Em relação aos períodos homólogos de 2019, em 2020 temos de facto uma redução da vinda às urgências, da afluência às nossas urgências no geral, de 39%. Isto prende-se muito com o facto de as pessoas terem medo de virem às urgências. Da afluência que temos uma grande parte é de patologia respiratória e muito menor na restante patologia. Temos urgência geral de adultos, temos urgência pediátrica e temos urgência de ginecologia-obstetrícia, em todas houve diminuição, ainda que a da pediatria de facto ainda foi mais evidente, com uma diminuição de cerca de 50%”, garante.

Esta menor procura dos serviços de saúde faz que com cada vez mais as doenças começam a ser diagnosticadas demasiado tarde para conseguir um tratamento, lamenta Eduarda Reis.

“Neste momento o que nos preocupa é que muitas das pessoas que não estão a recorrer à urgência seria com motivos justificados, o que nos traz a preocupação de uma pandemia paralela à da Covid-19, que é a das doenças diagnosticadas tardiamente, nomeadamente as doenças tempo-dependentes, como é a doença do enfarte agudo do miocárdio ou o acidente vascular cerebral, a outra é a doença oncológica, que sabemos que faz com que estas pessoas nos vão aparecer mais à frente, como já estão a aparecer, aliás, em estadios da doença oncológica mais avançados e que teriam sido evitáveis se tivessem recorrido ao serviço de saúde numa fase mais precoce.”

A presidente do Conselho Médico do Grupo Lusíadas Saúde diz que a diminuição da procura verifica-se também nos exames de diagnóstico. “Nós prestamos serviço para o SNS, por exemplo, com exames complementares de diagnóstico e neste momento temos um terço dos exames pedidos vindos via ARS em relação ao período anterior à pandemia. As pessoas não estão a ir ao médico, não estão a ser pedidos exames complementares.”