Nunca os céus de Marte viram tanta atividade terrestre

Os céus de Marte estão a assistir a uma atividade sem precedentes numa semana em que a Terra e o planeta vermelho estão alinhadas.

Pelo menos três países aproveitaram o facto para colocar naves em órbita. Na terça-feira uma sonda dos Emirados Árabes Unidos conseguiu penetrar a atmosfera, com a missão de estudar a meteorologia e esta quarta-feira foi a vez de uma sonda chinesa, a Tianwen-1 entrar com sucesso em órbita para circundar Marte.

Finalmente, na próxima semana chega uma nave da NASA que transporta um veículo e um helicóptero para estudar melhor o planeta.

A missão chinesa, a primeira a chegar a Marte, pretende colocar um veículo na superfície do planeta em meados do ano, que terá por missão estudar os solos, procurar sinais de água ou de vida no terreno conhecido como Utopia Planitia, durante 90 dias.

Estes três aparelhos juntar-se-ão a outros seis que já estão em órbita, lançados pelas agências espaciais da Europa e da Índia e pela NASA.