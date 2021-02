Myanmar. Milhares de pessoas voltam às ruas em protesto contra golpe militar

Cerca de duas mil pessoas manifestaram-se neste domingo em Myanmar para protestar contra o golpe militar e exigir a libertação da líder de facto do Governo deposto pelo exército, Aung San Suu Kyi, detida desde segunda-feira.

Exibindo cartazes a pedir a libertação de Suu Kyi e do Presidente, Win Myint, sindicalistas e estudantes gritaram "Vida longa à Mãe Suu" e "Abaixo a ditadura militar", num cruzamento perto da universidade, na capital.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), a polícia de choque bloqueou o acesso à universidade, com canhões de água estacionados naquela zona, não havendo registo de confrontos.

Os protestos têm-se repetido desde terça-feira, com o número de manifestantes a aumentar, apesar do acesso às redes sociais, usadas para a mobilização, estar bloqueado, por ordem do exército.

No sábado, os militares que tomaram o poder bloquearam o acesso à internet praticamente em todo o país, tornando o Twitter e o Instagram inacessíveis.