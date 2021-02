​Ministra da Cultura anuncia reunião com setor do livro e defende música portuguesa

A ministra da Cultura anunciou no Parlamento que vai reunir-se com o setor do livro para “discutir um conjunto de decisões”. Graça Fonseca juntou-se ao apelo de artistas e autores para que os portugueses ouçam música portuguesa.



A ida da ministra da Cultura ao parlamento acontece no dia em que a APEL - Associação Portuguesa de Editores e Livreiros alertou para o facto do setor do livro estar à beira da falência massiva.

Confrontada pela deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, sobre a crise no setor com o encerramento das livrarias e pelo facto de a venda de livros também estar interdita nos hipermercados, a governante reiterou que “foi uma decisão tomada pelo Governo no quadro de uma situação de saúde pública complexa”.

Graça Fonseca reforçou ainda que “foi entendimento que, nesta fase, a dimensão de venda ao postigo não fosse possível”. Sobre a venda em grandes superfícies a titular da Cultura remeteu para a decisão do seu colega de Governo, o ministro da Economia.

Para quarta-feira, anunciou Graça Fonseca aos parlamentares está marcada uma reunião com a APEL para “discutir um conjunto de decisões”.