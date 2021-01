Dias Ferreira. Amarelo a Palhinha "é um escândalo, árbitro fez de propósito"

"Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que houve intenção clara, da parte dele, de prejudicar o Sporting. O que no árbitro em questão não me admira", atira o antigo dirigente.

Dias Ferreira não poupa o árbitro Fábio Veríssimo, após o cartão amarelo mostrado a João Palhinha que o afasta o médio do dérbi com o Benfica , na próxima segunda-feira, para o campeonato.

O dérbi de Lisboa, a contar para a jornada 16 do campeonato, está marcada para segunda-feira e, com ou sem Palhinha, o Sporting entrará com seis pontos de vantagem sobre o rival.

O Sporting, entretanto, anunciou que pediu a despenalização do jogador, com vista a que este possa ser opção para o jogo com o Benfica, considerando que não se justificava a exibição da cartolina.

Palhinha, em risco de exclusão pelo quinto amarelo, juntamente com Coates, Neto e Nuno Santos, foi sancionado no Bessa, minutos após entrar em campo.

"A grande aquisição que o Sporting fez foi realmente este treinador, de forma surpreendente. Tem um projeto de que não abdica e o Sporting passou a ter alguém que comunica e orienta a equipa como deve ser. As aquisições que fez, também, foram poucas mas boas. Tem futuro grande. Fazia já um contrato com ele por dez anos", termina Dias Ferreira, com um sorriso, sobre Rúben Amorim, em dia de aniversário (36 anos) do técnico.

Após a conquista da Taça da Liga, Rúben Amorim também confessou toda a sua satisfação pelo momento que vive em Alvalade. “Sei que no futebol muda tudo muito rápido, mas eu adoro o dia a dia no Sporting. Sou sincero”, declarou Rúben Amorim, à SportTV

“Se me quiserem tirar de lá vão ter de me pagar tudo, aviso já, porque eu gosto mesmo de trabalhar no Sporting, quero ficar no Sporting e o meu futuro é no Sporting”, sublinhou.