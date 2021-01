Marcelo é o primeiro Presidente da história da democracia a ganhar em todos os concelhos

O Presidente reeleito Marcelo Rebelo de Sousa é o primeiro Chefe do Estado a conseguir a melhor votação em todos os 308 concelhos do país.

Marcelo conseguiu as votações mais altas nas ilhas da Madeira e Açores, com o máximo de 79% dos votos na Calheta, Madeira, e o pior no Alentejo, com 39% em Moura.

Marcelo Rebelo de Sousa, obteve a votação mais alta na Calheta e em Santana (ambos municípios da Madeira) com 79% dos votos e obteve 78% na Calheta e no Nordeste (concelhos dos Açores) e 77% na Ponta do Sol (Madeira).

Se os melhores resultados de Marcelo são nas ilhas, já os piores são quase todos no Alentejo.

O pior resultado de todos foi em Moura, com 39%, depois em Mourão, com 41%, Serpa, com 42% e em Avis com 44%.

Significa isto que o pior resultado de Marcelo nestas eleições, em termos concelhios, foi, ainda assim, muito superior ao melhor desempenho concelhio de Ana Gomes, obtido no Porto, com 20,1% dos votos.

Com 60,76% alcançados este domingo, Marcelo ficou aquém 70,35% alcançados por Mário Soares, na eleição que o opôs a Basílio Horta e Carlos Carvalhas, em 1991, mas foi o mais votado em todos os concelhos, finalizada que está a contagem nas 3.092 freguesias de Portugal Continental e Regiões Autónomas.



Segundo os dados oficiais carregados no portal EyeData, da agência Lusa, é a primeira vez, em 46 anos completos de regime democrático em Portugal que um candidato a Belém alcança este resultado.

Marcelo Rebelo de Sousa, candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS-PP, superou assim o registo de Mário Soares em 1991, ano em que o na altura recandidato a Presidente da República apenas não conseguiu vencer em nove concelhos, perdendo para Carlos Carvalhas.

À data, Carlos Carvalhas, apoiado pelo PCP, bateu o socialista Mário Soares nos concelhos de Alpiarça (distrito de Santarém), Moita (Setúbal), Mora, Avis (Portalegre) Arraiolos, Alandroal, Montemor-o-Novo (Évora), Portel e Cuba (Beja).

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República nas eleições de domingo, obtendo um total de 2.519.599 votos, ficando à frente de Ana Gomes, a segunda candidata mais votada com 12,93% dos votos expressos em urna pelos eleitores portugueses.