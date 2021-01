“Testes rápidos têm de ser a vacina do povo até à primavera”. Milhares já assinaram petição

Para além da petição, a organização enviou uma carta aberta, no dia 13 de janeiro, ao Presidente da República, ao primeiro-ministro e aos restantes membros do Governo. A organização obteve resposta no dia 20 de janeiro, a dizer que a carta foi reencaminhada para o gabinete da ministra da Saúde, não tendo obtido mais respostas até à data.

A carta foi recebida pela Convenção Nacional da Saúde, que se “mostrou muito interessada no plano apresentado”, tendo até enviado a mesma para os órgãos de comunicação social, através de um comunicado a apelar à assinatura da petição em causa.

Assim que a prevalência de infetados no concelho ficasse abaixo de um nível a definir, deixaria de ser pedido o relatório de teste para circular livremente, explica o grupo.

“O sistema deveria incluir crianças a partir dos oito anos e todas as restantes pessoas que circulassem na rua”, lê-se no texto que acompanha a petição online. “Relativamente às pessoas com sintomas, nada seria alterado com esta proposta e elas continuariam a ser encaminhadas para o rastreio epidemiológico existente”.

O recurso a laboratórios, centros de testagem e farmácias, segundo o grupo, tornaria possível fazer mais de um milhão de testes por semana, podendo chegar a dois milhões de testes.

“Trata-se de aumentar os 60 mil testes diários que temos hoje para 250 mil. Parece difícil, mas não nos podemos esquecer que estes testes são muito mais simples de executar e de processar. E, note-se, o entrave existente hoje não é a testagem, mas sim o serviço telefónico e o rastreio epidemiológico”, sublinha a organização.

