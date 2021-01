Marisa Matias admite derrota e alerta para avanço da extrema direita

Veja também:

Marisa Matias admitiu a derrota nestas eleições presidenciais e não esperou pelo fim da contagem de votos para avançar com a comunicação ao país.

A candidata do Bloco de Esquerda, que já felicitou Marcelo Rebelo de Sousa e Ana Gomes, começou por agradecer a todos os portugueses que estiveram nas mesas de voto e garantiram a segurança do ato eleitoral.

Os resultados "não são o que esperámos, não são o que esperei e estão longe do objetivo que traçamos", afirmou.

A eurodeputada bloquista voltou a alertar para o avanço da extrema-direita em Portugal. "Há um dado muito preocupoante destas eleições: a direita está em reconfiguração e muitos dos eleitores de direita deste país votoram num candidato de extrema direita", defendeu.



Questionada sobre a decisão de avançar com um comunicado oficial, antes de serem conhecidos os resultados finais desta eleição para a Presdiência da República, Marisa Matias revelou que " já temos as trendências mais ou menos definidas e não há, desse ponto de vista, essa expectiva que exija que espere tanto tempo para dizer o que me vai na alma".

A candidata garantiu, também, que vai continuar presente no combate à precariedade e na defesa de um "país solidário". "Sabem que estive sempre presente e sabem, garanto-vos, que continuam a contar comigo todos os dias", disse.



Houve ainda tempo para uma crítica ao Partido Socialista que, segundo Maria Matias, é o grande responsável pelo fraco desempenho da esquerda. "Se a pergunta é sobre porque é que a esquerda não somou mais nesta eleição, essa pergunta terá de a dirigir ao Partido Socialista e não a mim", atirou.