Litos espera uma final muito equilibrada entre Braga e Sporting

"Sporting conseguiu ganhar, foi um jogo muito dividido em que o Sporting de Braga esteve muitas vezes por cima, com o controlo do jogo e a ter oportunidades de fazer golo. O Sporting acabou por ser feliz porque teve o Adán num bom momento", lembra Litos.

O antigo jogador dos dois clubes recorda o jogo que as equipas disputaram, já esta época, no campeonato, que o Sporting venceu (2-0), para prever novo jogo "muito equilibrado".

Sporting e Sporting de Braga partem para o jogo da final da Taça da Liga com as mesmas hipóteses de a conquistarem. A ideia é expressa em Bola Branca por Litos.

Nesta entrevista à Renascença, o treinador destaca "as dinâmicas apresentadas pelo Braga, que surpreendem os adversários". Prevendo que se possa verificar um encaixe entre as duas equipas, em várias fases do jogo, Litos deseja, na perspetiva do espetáculo, que "as equipas não se anulem".

Perante esta avaliação, o antigo médio conclui que para esta final não há um favorito declarado.

Nuno Mendes e Sporar de volta

Rúben Amorim volta a contar com Nuno Mendes e Sporar, depois de a Direção-Geral da Saúde ter recebido confirmação, por parte dos laboratórios da Unilabs, que os testes realizados na semana passada, no dia 14, tiveram resultado falso positivo.

Litos começa por centrar atenção no lateral-esquerdo, que "tem tido um papel muito importante na equipa". Se estiver com a condição física exigida pelo treinador, deverá entrar no 11 inicial.