DGS autoriza Sporting a utilizar Nuno Mendes e Sporar

A DGS e autoridade regional de saúde receberam o esclarecimento, por parte do laboratório, na quinta-feira, três dias depois de requisitado. O Sporting, através do presidente Frederico Varandas, censurou o atraso da Unilabs, após o jogo com o FC Porto.

Rúben Amorim já contou com ambos no treino desta manhã e poderá utilizá-los na final da Taça da Liga, este sábado, frente ao Sporting de Braga. Bruno Tabata e Luís Neto , ainda em isolamento depois de teste positivo à Covid-19, ainda estão indisponíveis.

Nuno Mendes e Sporar testaram positivo à Covid-19, ficaram fora do jogo com o Rio Ave, no dia 15 de janeiro, mas em testes subsequentes tiveram resultados negativos. O diretor clínico do clube explicou, na segunda-feira, que, estando os atletas assintomáticos e não tendo sido possível identificar fonte de contágio, os primeiros testes "foram falsos positivos".

Resposta do laboratório não chegou em tempo útil

O Sporting solicitou a utilização dos jogadores frente ao Porto, nas meias-finais da Taça da Liga, mas um atraso do laboratório que processou a primeira amostra, na resposta a um pedido de esclarecimento da Autoridade Regional de Saúde, impediu que a presença de ambos no encontro de Leiria fosse validada.

O presidente do clube, Frederico Varandas, censurou aquilo que considera ter sido uma alteração dos procedimentos sanitários e informou que iria apresentar queixa na Ordem dos Médicos do diretor clínico da Unilabs-Portugal, laboratório que fez o primeiro teste.

Nuno Mendes e Sporar obtiveram agora permissão para volta à atividade, estão integrados no grupo de trabalho e disponíveis para serem utilizados na final da Taça da Liga.

O jogo, entre Braga e Sporting, é no sábado no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, às 19h45. Partida com elato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.