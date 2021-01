Confinamento com filhos de férias em casa. Que ajudas podem ter os pais?

Creches, escolas e universidades já não abrem nesta sexta-feira, sejam públicas ou privadas. A paragem de, pelo menos, 15 dias tem grande impacto nas famílias, sobretudo, quando há crianças pequenas.

Que apoios vão ter os pais que tenham de ficar em casa com os filhos?

São apoios destinados apenas a quem tenha filhos até aos 12 anos ou a quem tenha filhos deficientes ou com doenças crónicas – neste caso, sem limite de idade.

Tal como no primeiro confinamento, em março, os pais que não estejam em teletrabalho têm direito a faltas justificadas e aqueles que optarem por ficar em casa a tomar conta das crianças (atenção que só pode ser um, o pai ou a mãe) terá um apoio no valor de 66% do salário base, mas só se nenhum dos pais estiver em teletrabalho; se estiver, vai ter de acumular o teletrabalho com a tarefa de tomar conta das crianças.

Quanto ao caso dos trabalhadores independentes, o apoio varia entre cerca de 430 e perto de 1.100 euros. Isto, se se mantiver o que esteve em vigor em março, porque as normas ainda não foram publicadas em Diário da República.