Saiba tudo o que muda além do fecho das escolas

O agravamento do número de casos em Portugal do novo coronavírus, que nos últimos sete dias apenas uma vez não esteve acima dos 10 mil casos, e a subida do número de mortes para números antes impensáveis, levou o Governo a reagir novamente ao avanço da pandemia no país e a puxar do travão de mão, muitas vezes referido pelo primeiro-ministro, António Costa. O sistema de ensino, os tribunais e os serviços públicos tem agora novas regras de funcionamento.

Escolas

fecho das escolas por 15 dias, e sem ensino à distância (há uma interrupção/suspensão das aulas que será compensada em férias)

e (há uma interrupção/suspensão das aulas que será compensada em férias) creches, os ATL e as univesridades vão estão encerradas (as instituições de ensino superior vão ter de recalendarizar os períodos de exames)

vão estão encerradas (as instituições de ensino superior vão ter de recalendarizar os períodos de exames) mantêm-se a bertas as escolas de acolhimento a crianças com menos de 12 anos cujos pais de grupos específicos (como profissionais de saúde, bombeiros e forças de seguranças, entre outros) têm de trabalhar.

cujos pais de grupos específicos (como profissionais de saúde, bombeiros e forças de seguranças, entre outros) têm de trabalhar. As familias com crianças menores de 12 anos serão apoiadas "idêntico ao que foi dado na primeira fase do confinamento", ou seja, 66% do vencimento. Pais tem direito a faltas justificadas.

NÚMERO DE CASOS DIÁRIOS DE COVID-19