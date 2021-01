Reveja a comunicação de Costa ao país

Veja também:

O primeiro-ministro anunciou o encerramento de todos os estabelecimento de ensino, das creches às universidades, durante 15 dias, começando já esta sexta-feira, dia 22 de janeiro. António Costa falava após nova reunião de Conselho de Ministros, que se prolongou por mais de cinco horas.

António Costa anunciou várias medidas:

Lojas do cidadão vão ser encerradas

Atividade dos tribunais suspensa para processos não urgentes

interrupção de todas as atividades lectivas por 15 dias, sem ensino à distância. Compensação será feita no decorrer do ano letivo.

As familias com crianças menores de 12 anos serão apoiadas "idêntico ao que foi dado na primeira fase do confinamento".

Tal como no primeiro confinamento, haverá escolas a funcionar para filhos de trabalhadores essenciais e serão garantidas as refeições escolares aos beneficiários da ação social.

"Temos de apressar o controlo desta situação", disse Costa, adiantando que as medidas agora anunciadas serão reavaliadas daqui a 15 dias. "Desejamos que seja uma interrupção de curta duração", disse ainda o Chefe do Governo.

Portugal registou na quinta-feira 221 mortes relacionadas com a Covid-19 e 13.544 novos casos de infeção com o novo coronavírus, os valores mais elevados desde o início da pandemia, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internamentos está a subir desde o dia 1 de janeiro, dia em que estavam 2.806 pessoas internadas.