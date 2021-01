Escolas fecham por 15 dias e sem ensino à distância

As escolas de todo o país vão assim fechar por 15 dias. As familias com crianças menores de 12 anos serão apoiadas "idêntico ao que foi dado na primeira fase do confinamento". O encerramento das escolas entra em vigor já esta sexta-feira.

“Manda o príncipio da precaução que procedamos à interrupção de todas as atividades letivas durante os próximos 15 dias, suspensão e interrupção que será devidamente compensada no calendário escolar ”, afimou o primeiro-ministro, durante a conferência de imprensa em que foram anunciadas mais medidas para combater a pandemia.

Também as creches, os ATL e as univesridades vão estão encerradas nas próximas duas semanas.

O primeiro-ministro António Costa anunciou esta quinta-feira o fecho das escolas por 15 dias , e sem ensino à distância . A solução do Governo é a de criar uma interrupção letiva nas próximas duas semanas que " será compensada [posteriormente] no calendário escolar ”.

Em relação aos serviços públicos, apesar do fecho das lojas do cidadão, os serviços públicos vão manter os atendimentos por marcação.



"Em relação aos serviços públicos, iremos proceder ao encerramento das Lojas do Cidadão mantendo-se exclusivamente em funcionamento o atendimento por marcação nos demais serviços públicos”, avançou o líder do Executivo.Já os tribunais, os processos não urgentes têm os seus prazos suspensos.

Ainda sobre as escolas, Costa acrescentou ainda que tal como no primeiro confinamento, haverá escolas a funcionar para filhos de trabalhadores essenciais e serão garantidas as refeições escolares aos beneficiários da ação social. Já os pais terão as faltas justificadas ao trabalho e apoio idêntico ao que foi dado no primeiro confinamento.

Em relação ao ensino superior, as universidades poderão ter de “reajustar” o calendário de avaliação. Neste momento, muitas instituições de ensino superior encontram-se em época de exames.

Quem tem filhos mais pequenos, ficou a saber também que as creches e ateliês de tempos livres serão encerradas no âmbito da interrupção das atividades letivas por causa do novo coronavírus.

Porquê só agora?

António Costa quis ainda explica o porquê de só neste momento se avançar para o fecho das escolas.

"As escolas não são nem foram o principal foco de transmissão”, enfatizou repetidamente o primeiro-ministro. "A interrupção de actividades lectivas é profundamente danosa" no processo de aprendizagem, “não é susceptível de compensação”.

"Dois anos lectivos com interrupções no processo de aprendizagem tem danos muito acrescidos e foi por isso que tentamos não adoptar esta medida”, justificou Costa, admitindo ser “muito frustrante” para as escolas “ter de sofrer uma interrupção destas fruto de uma alteração do vírus”.