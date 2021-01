Jorge Soares. "Está a faltar lucidez na cadeia de comando"

Se nos tivéssemos preparado, estávamos neste momento com uma situação bem mais tranquila. Quando desconfinámos, devíamos ter previsto uma segunda vaga e as instituições de saúde deviam estar a ter uma orientação do que fazer em determinadas circunstâncias.

Em todas. Em situações de grande nebulosidade ninguém é lúcido. Estamos com a tempestade em cima e isso retira alguma capacidade, sobretudo se não há alguma programação antecipada. Temos uma qualidade que é sermos optimistas por natureza e achamos sempre que as coisas nunca vão correr muito mal e como tal temos o defeito muito mau de não programarmos situações de guerra ou de tempestade.

Carlos Robalo Cordeiro, diretor do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, disse esta semana que os profissionais de saúde estão em sofrimento ético. O que pode aconselhar a estes profissionais?

Em entrevista à Renascença e ao Público, o médico patologista Jorge Soares, presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, alerta para a "fadiga" que leva tanto os médicos como os políticos a terem dificuldade em fazer as melhores escolhas. Sublinha que em Portugal a "imunização pela doença está a superar a imunização vacinal" e que é preciso "arranjar uma maneira de inverter isto".

Quando fala em decidir bem, acha que estão a ser feitas escolhas que não são as certas ao estabelecer prioridades nos doentes a tratar?

As escolhas são aquelas que no momento as pessoas conseguem, com a lucidez possível, fazer. Em situações de sobrecarga, cometem-se sempre erros de decisão, isso é natural. Porque é que estão a morrer tantos doentes agora? Porque temos mais doentes, mas também porque antes tínhamos mais tempo, mais espaço, mais diálogo entre os profissionais, mais hierarquia de comando técnico local. Agora, há necessariamente uma deterioração da qualidade do atendimento e do tratamento.

Já comparou a pandemia a uma guerra. Nas guerras, há sempre danos colaterais. Isto devia ser mais bem explicado aos cidadãos?

Tudo deve ser mais bem explicado aos cidadãos. Esta é uma das questões de valor ético fundamental. Dispor de informação clara e transparente e adaptada a cada grupo social assegura a confiabilidade dos cidadãos e é um critério para haver uma adoção fácil de medidas de confinamento e outras. É uma forma de promover a responsabilidade individual. Precisamos de reforçar a intervenção cidadã. Os cidadãos precisam de estar mais conscientes.

No início da pandemia, disse ao Público que “a compreensão e a confiabilidade são factores muito importantes para que as pessoas se comportem de maneira esperada e socialmente correcta”. O que falhou a este nível? É por isso que agora não cumprem o confinamento? Mereceram o puxão de orelhas do Presidente da República?

O que disse no princípio está agora a replicar-se. É como as réplicas dos sismos.

No início, estávamos a ter uma comunicação errada, excessivamente maternalista, longa, entediante, diária. E, de repente, desapareceu. Ao início, morria um doente as pessoas apresentavam as condolências daquele caso com um ar condoído, agora morrem 200 doentes e não temos nada para dizer às pessoas.

O primeiro-ministro já disse que parece que estamos anestesiados pelas mortes.

O “estamos” é um plural que ele tem de explicar a quem se aplica.

Temos é de perceber porque estão a morrer tantos doentes e acho que é porque não estamos a dar aos profissionais as condições para eles poderem decidir técnica e cientificamente a forma mais apropriada de atender os doentes.

A falta de informação, factor que não reforça a intervenção cidadã – e numa questão como esta as questões comportamentais são absolutamente críticas. Os políticos não podem puxar as orelhas às pessoas, se também têm uma imensa contradição naquilo que dizem e naquilo que fazem.

Têm dado sinais contraditórios?

Sim. Proximidades excessivas não são um bom sinal para quem depois tem de propor confinamento e levar as pessoas a adoptá-lo.

A campanha eleitoral faz parte desses sinais?

Sim, completamente. Mas nem sei se isto é campanha eleitoral: um candidato que aparece num sítio com três pessoas e com as televisões atrás; um que faz um jantar com 180 sem distância, o que é que isto é? Isto são arremedos de campanhas, são caricaturas. Devíamos ter sido mais assertivos. Campanha eleitoral não faz sentido.