Portugal com mais de 2 mil mortes em excesso nos últimos 7 dias, o pior registo da UE

O presidente Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, João Gouveia, tinha já alertado, em entrevista à Renascença, para a falta de camas no Serviço Nacional de Saúde e garantiu que há escolhas difíceis que já estão a ser feitas nos hospitais.



"Neste momento, também temos um aumento da mortalidade, o que tem a ver, entre outras coisas, com as dificuldades de tratamento. Temos muitos doentes, mais graves e dificilmente conseguimos acomodá-los nas melhores condições", disse .

Já esta segunda-feira, as Administrações Regionais de Saúde deram conta de alarmantes taxas de ocupação do SNS. Com o número de internamentos por Covid-19 acima dos cinco mil, há hospitais no limite da capacidade de resposta.

Na região Norte, há dois hospitais com taxa de ocupação de 100%, em unidades de cuidados intensivos (UCI): o Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga e o Centro Hospitalar De Trás-Os-Montes E Alto Douro.

De acordo com a mesma atualização, enviada à Renascença, há ainda outras três unidades hospitalares com taxas de ocupação superiores a 90%. São elas o Hospital de Braga, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa e o Centro Hospitalar Universitário de São João.

Fonte da ARS do Norte adianta, também, que as camas complementares que resultam dos acordos e convenções com os setores privado, social e militar estão com "taxas de ocupação próximas dos 100%".