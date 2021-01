Alan: “As finais são para ganhar”

"As finais são para ganhar", por isso o Sporting de Braga está totalmente focado na conquista da Taça da Liga pela segunda temporada consecutiva.

A ideia é expressa em Bola Branca por Alan. O agora dirigente dos minhotos elogia a exibição da equipa treinada por Carlos Carvalhal no jogo da última noite com o Benfica e garante foco total na final de sábado com o Sporting.



“O Sporting de Braga fez um jogo de superação contra o Benfica, depois de uma derrota no campeonato, porque conseguiu dar uma boa resposta perante uma equipa muito forte. Espero que os jogadores recuperem do esforço e voltem com a maior força para a final, que é para ganhar, mas sempre respeitando o adversário que também vai querer vencer. Vai ser um jogo muito difícil, mas espero que a taça venha para Braga”, deseja.