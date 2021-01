Carvalhal confiava que o Braga chegaria à final. "Marcámos hotel até sábado"

Carlos Carvalhal e o Sporting de Braga estiveram sempre confiantes que chegariam à final da Taça da Liga. A vitória sobre o Benfica, na meia-final, por 2-1, foi a confirmação das expectativas minhotas.

No final da partida, em declarações à Sport TV, o treinador arsenalista lembrou que o Braga faz 100 anos e assumiu que a equipa queria "muito dar esta prenda aos adeptos". Tanto assim era que todas as marcações foram feitas com a presença na final em mente.

"Vamos preparar-nos da melhor forma para sábado. Gostaríamos de ter mais um dia de recuperação, mas vamos apostar tudo em vencer a Taça da Liga. Viemos para Leiria com o hotel marcado até sábado, portanto as malas estão no hotel porque a nossa determinação é ficar até final e tentar vencer", declarou Carlos Carvalhal.

Se tal não se confirmasse, "o pior que podia acontecer era pegar nas malas, nas trouxas, nas panelas, nos tachos, nos frangos e na canja e vir para casa". "Tínhamos expectativa de estar na final e vamos fazer tudo para vencer o Sporting", acrescentou, entre risos.

Carvalhal acredita que a vitória sobre o Benfica foi merecida: "Jogo difícil contra uma equipa de topo em Portugal. Fizemos um grande jogo e ganhámos bem. Na primeira parte, houve oportunidades de um lado e do outro. Na segunda parte, nunca perdemos o controlo. Conseguimos mandar duas bolas ao poste. Justificámos a vitória."