“Numa semana tudo varia”, diz Lacerda Sales sobre eventual fecho das escolas

Veja também:

Avançam já esta quarta-feira os testes rápidos à Covid-19 nas escolas. O secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, explica na Renascença quais são as escolas prioritárias e refere que o ensino presencial depende da evolução da epidemia.



“Inicialmente e prioritariamente, vamos avançar com o rastreio nas escolas com mais de 960 de incidência cumulativa nos últimos 14 dias, no ensino secundário, em zonas com surtos ativos nas escolas. Não só alunos, mas também no pessoal docente e não docente”, refere o governante.

António Lacerda Sales garante que “o Governo está a fazer todas as diligências para conseguir manter as escolas abertas, porque como sabemos o ensino presencial é muito importante”.

O executivo tenta ainda manter o ensino presencial, embora o primeiro-ministro, António Costa, já admita a necessidade de vir a encerrar as escolas se a variante britânica da Covid-19 se tornar dominante.

Na segunda-feira, o Conselho de Ministros extraordinário optou por manter as escolas de todos os graus de ensino em regime presencial. No entanto, vários especialistas têm vindo a fazer um apelo para que sejam encerradas.

Esta segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa revelou ainda que este assunto vai ser discutido na próxima semana, durante a reunião com especialistas na sede do Infarmed.

“É isso que vai ser ponderado na sessão aberta. Vai ser importante ouvir os especialistas, na terça-feira, dizer o que pensam sobre as escolas. Há pontos de vistas diferentes quanto aos vários graus de ensino, que há uma via, vamos lá ver se permanece”, disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.