Covid-19. Recuo na intenção de encerrar os ATL é "uma boa notícia"

A abertura dos ATL para receber crianças até aos 12 anos, decidida e anunciada esta segunda-feira pelo Governo, é “uma boa notícia”, refere o presidente da direção das Obras Sociais da Câmara de Viseu.

À Renascença, José Carreira diz que, com as escolas em funcionamento apenas numa parte do dia, as famílias sentem dificuldades, “sobretudo com crianças tão pequenas”.

“Nós estávamos a ser solicitados por muitas famílias absolutamente alarmadas, porque as escolas abrem às 09h00 e há pais que começam a trabalhar mais cedo e não tinham onde deixar as crianças e, depois das aulas, exatamente a mesma situação. Felizmente, houve um reajustar da medida”.

José Carreira frisa que “se há crianças que sabemos que ainda têm muita necessidade das organizações são estas crianças do primeiro e do segundo ciclo, até aos 12 anos”.

No caso dos ATL e dos centros de atividades, o responsável pelas obras sociais da Câmara de Viseu entende que o encerramento destas valências “poderia agravar os casos de desigualdade social, desde logo, porque estas entidades também acabam por prestar um apoio ao ensino e à aprendizagem. E muitas das refeições que estas crianças têm no seu dia a dia acabam por tê-las na escola ou connosco”.

Esta segunda-feira, o Governo recuou na intenção de encerrar os ATL e os centros de explicações, anunciada na semana passada, depois de protestos de pais e instituições.