Em prisão preventiva, Navalny revela inquérito anticorrupção ao “palácio de Putin”

O opositor russo Alexei Navalny publicou esta terça-feira, dois dias após a sua detenção, um inquérito que na sua perspetiva demonstra a corrupção de Vladimir Putin e do seu círculo para atribuir ao Presidente russo um verdadeiro “palácio”.

A publicação é acompanhada de um apelo aos russos para se manifestarem no sábado contra o poder, renovando o convite de Navalny para protestos de rua.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, rejeitou de imediato estas acusações, que desmentiu em declarações à agência Ria Novosti, apesar de referir que ainda desconhece os detalhes deste inquérito.

Num vídeo com cerca de duas horas que já atingiu 500 mil visualizações no YouTube, registado antes do seu regresso à Rússia e à sua detenção no domingo, o principal detrator do Kremlin acusou o Presidente russo de ser o beneficiário, através de outros nomes, de uma vasta propriedade e de um imenso palácio perto da cidade de Guelendjik, nas margens do Mar Negro.