Navalny fica 30 dias detido. "Não tenham medo, saiam à rua. Não saiam por mim, mas por vocês"

Num vídeo publicado no YouTube após um juiz ter ordenado a sua prisão preventiva por 30 dias, Navalny surge a apelar aos conterrâneos russos: "Não tenham medo, saiam à rua. Não saiam por mim, saiam por vocês e pelo vosso futuro."

O advogado e opositor russo Alexei Navalny pediu esta segunda-feira à população que saia às ruas em protesto contra a forma como está a ser tratado desde que foi detido no domingo à chegada a Moscovo, depois de vários meses internado na Alemanha após uma tentativa de envenenamento.

Navalny sofreu uma tentativa de envenenamento na Sibéria em agosto do ano passado, com recurso a um agente neurotóxico. Acabaria por ser transferido para um hospital de Berlim, onde esteve internado em coma.

Ontem, na primeira vez que tentou regressar ao país, foi detido no aeroporto de Moscovo sob acusações de "múltiplas violações do seu período probatório".

Desde que acordou do coma, Navalny tem acusado diretamente o Governo de Vladimir Putin de estar por trás do envenenamento. A ONU e os países ocidentais já exigiram a sua libertação imediata, com alguns a pedirem renovadas sanções contra a Rússia.