Benfica cancela conferência de imprensa de Jorge Jesus

O Benfica cancelou a conferência de imprensa de Jorge Jesus, marcada para as 14h00, em que o treinador iria fazer a antevisão do jogo das meias-finais da Taça da Liga com o Sporting de Braga.

A realização do jogo está em risco, depois de o Benfica ter identificado 17 casos de Covid-19, entre jogadores, equipa técnica e "staff".

Os encarnados aguardam por decisão da Direção-Geral da Saúde sobre se devem continuar a competir.