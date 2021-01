Benfica com 17 casos de Covid-19. Próximos jogos em risco

O Benfica anunciou, em comunicado, que foram detetados 17 novos casos de Covid-19, entre jogadores, equipa técnica e "staff". Os próximos jogos do Benfica, a começar pela meia-final da Taça de Liga com o Braga, marcada para amanhã, estão em risco. Os encarnados informam que "na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos remeteram para a DGS a decisão de se apresentarem em competição nos próximos 14 dias." A Renascença confirmou que entre os infetados estão João de Deus, Fernando Ferreira e Pietra, adjuntos de Jorge Jesus, e o diretor técnico Luisão. Neste momento, o treinador principal trabalha apenas com Tiago Oliveira, uma vez que o Márcio Sampaio e Mário Monteiro, outros dois elementos da sua equipa técnica, também estão em isolamento. De acordo com o jornal "A Bola", Luka Waldschmidt é um dos jogadores infetados. Decisões diferentes para casos semelhantes Aguarda-se pela decisão da Direção-Geral da Saúde sobre a exposição feita pelo Benfica, sendo que não tem existido uma determinação padronizada em casos análogos. Há clubes que tiveram os seus jogos adiados, perante um número significativo de casos, mas outros, como, por exemplo, o Sporting da Covilhã - com 13 jogadores indisponíveis devido a um surto de Covid-19 no plantel - foi a jogo com o Estoril.

É também aguardada uma posição oficial por parte da Liga. O Benfica tem jogo agendado com o Sporting de Braga para esta quarta-feira, a contar para as meias-finais da Taça da Liga. A realização da competição esta semana está em risco. Caso o jogo seja adiado, a final de sábado também terá de ser remarcada. Em risco ficam, ainda, os jogos com Nacional, da jornada 15 do campeonato, com a Belenenses SAD, para os quartos de final da Taça de Portugal, e o clássico com o Sporting, da jornada 16, marcado para o fim de janeiro. Outra meia-final da Taça da Liga também em risco A primeira meia-final da Taça da Liga, entre Sporting e FC Porto, está marcada para esta noite, mas também ainda não certo que se realize. O FC Porto ameaçou não se apresentar a jogo, devido ao que considera ser uma "intenção de cometer um atentado à saúde pública", por parte do Sporting.