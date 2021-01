Rúben Amorim e a Covid-19. "Até o Presidente da República está sempre em casos positivos, negativos"

Rúben Amorim confessa que é difícil manter o plantel do Sporting afastado da Covid-19, no entanto, lembra que o mesmo acontece no país inteiro e que, se o futebol parar, as consequências afetarão muito mais gente nos clubes do que os treinadores e os jogadores.

"É difícil controlar tudo, toda a gente apanha. Até o Presidente da República, que deve ser uma pessoa muito controlada, tudo muito seguro, está sempre em casos positivos, negativos", começou por dizer o treinador, esta segunda-feira, em conferência de imprensa.

Se o futebol deve parar, contudo, já "ultrapassa um pouco" o técnico do Sporting, que lembra que "há pessoas para decidir esse aspeto":

"Longe de mim estar a ser insensível, a vida das pessoas está em primeiro lugar, mas a vida das pessoas também passa muito por continuarmos o país. Não somos Inglaterra e França, que param tudo e de repente podem começar de onde pararam. Sabemos das dificuldades do pais e do futebol português, queremos é salvaguardar o trabalho das pessoas e o dia de amanhã, porque não somos nós que vamos sofrer se isto parar. Nós teremos o nosso trabalho, quem sofre são as pessoas à nossa volta. Temos de dar o exemplo. Temos de tentar aguentar o barco e penso que vamos conseguir."