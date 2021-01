FC Porto acusa Sporting de "crime público" e admite abandonar Taça da Liga

O FC Porto acusa o Sporting de querer cometer um crime público na meia-final da Taça da Liga e admite desistir da competição.

O Sporting anunciou, esta segunda-feira, que os testes a Nuno Mendes e Sporar, que os impediram de jogar com o Rio Ave, eram falsos positivos e que, por isso, os dois jogadores estão prontos para defrontar o FC Porto. Em comunicado, os dragões acusam o clube leonino de querer "cometer um atentado à saúde pública", visto que não se passaram dez dias desde os testes positivos em causa.

No Twitter, o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, lembra que, mesmo em casos assintomáticos, o protocolo da Direção-Geral de Saúde (DGS) obriga a dez dias de isolamento após teste positivo: "Tudo o que fuja a isto é um crime público."

O dirigente considera "extraordinário e terrível que um clube com as responsabilidades do Sporting se deixe seduzir pela miragem da vitória a qualquer preço para tentar atropelar a lei" e arrisque dar "um péssimo exemplo para toda a população" portuguesa.

"É ainda mais incompreensível por ser cometido por um clube presidido por um médico", acrescenta o FC Porto, no comunicado.