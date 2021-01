Metade do país em risco máximo de Covid-19. Confira se o seu concelho integra a lista

Metade dos municípios portugueses apresenta risco máximo de transmissão do novo coronavírus. De acordo com a última atualização da Direção-Geral da Saúde, 154 concelhos registam uma incidência cumulativa a 14 dias superior a 960 casos por 100 mil habitantes.

Este valor representa um aumento de mais do dobro, face à semana passada. Cuba (5.658), Meda (4.600), Figueira de Castelo Rodrigo (4.208), Aguiar da Beira (4.106), Fornos de Algodres (3.887), Alter do Chão (3.886) e Miranda do Douro (3.499) são os concelhos que ocupam o topo da lista com maior incidência de infeção pelo SARS-CoV-2.

No total, 283 concelhos registam um aumento de incidência. Apenas 18 concelhos apresentam um decréscimo de casos. Entre eles estão Mourão, no distrito de Évora; Tabuaço e Armamar, em Viseu; e Vila Franca Do Campo, na Região Autónoma dos Açores.

Há quatro municípios com incidência zero, todos localizados nos Açores: Corvo, Lajes das Flores, Lajes do Pico e São Roque do Pico.