GNR enviou para o Ministério Público informações recolhidas no jantar de Ventura em Braga

A GNR diz que enviou para o Ministério Publico do Tribunal Judicial de Braga, todas as informações recolhidas durante o jantar-comício de apoio a André Ventura, realizado ontem à noite naquela cidade minhota.

Face às notícias de que o evento decorreu em violação de várias regras sanitárias em vigor, a GNR confirma em comunicado que acompanhou a realização do evento, que decorreu sem alterações à ordem publica.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, o Comando da Guarda Nacional Republicana (GNR) confirma que acompanhou a realização do evento, que se enquadrou no artigo do decreto lei sobre o novo confinamento que excetua da proibição de celebrações e eventos os atos que se realizem no âmbito da campanha para a as eleições presidenciais.

"A Guarda acompanhou a realização do evento procurando, nomeadamente, acautelar a manutenção da ordem pública, o que veio a ocorrer", esclarece a GNR.

No final do comício, a GNR diz ter contado 170 pessoas a quem foram servidas refeições, razão pela qual foi identificado o proprietário do estabelecimento. As imagens recolhidas durante o jantar permitem perceber que não foram respeitadas as distâncias de segurança no interior do restaurante e o espaço não tinha ventilação, segundo a imprensa.

A campanha de André Ventura garante que todas as regras foram respeitadas para este jantar, que recebeu luz verde da DGS. Apesar do “dever geral de recolhimento domiciliário” e num dia em que Portugal perdeu mais 152 pessoas para a covid-19, o diretor de campanha, mandatário nacional de André Ventura e membro da direção nacional do Chega, Rui Paulo Sousa, garantiu que o evento cumpriu a lei.

“Todos os eventos que estamos a realizar são feitos através das distritais, que contactam a Direção-Geral de Saúde (DGS), com os dados e o cumprimento de todas as regras de distanciamento, das mesas e dos lugares nas mesas”, disse.

Segundo a RTP, Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) tinha dado um parecer negativo ao evento que foi depois confirmado pelo delegado a Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN), mas o ACES Braga só já durante o dia de domingo terá tido conhecimento do documento, tal como a Guarda Nacional Republicana.

Segundo a imprensa que esteve presente no evento os apoiantes de Ventura vaiaram e insultaram os jornalistas que cobriram o evento, que foram descritos por elementos da direção do Chega como “inimigos” e um carro da RTP terá mesmo sido vandalizado no final do jantar, segundo a reportagem do “Expresso”.

[Notícia atualizada às 14h29]