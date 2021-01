Seleção da Colômbia anuncia sucessor de Carlos Queiroz

Carlos Queiroz já tem sucessor no cargo de selecionador da Colômbia. Trata-se do colombiano Reinaldo Rueda, conforme anunciou a Federação de Futebol local, esta quarta-feira.

Reinaldo Rueda deixa a seleção do Chile, que orientava desde 2018, para ocupar o lugar deixado vago pelo português Carlos Queiroz, a 2 de dezembro de 2020. O antigo selecionador nacional deixou a Colômbia devido aos maus resultados (nove vitórias em 18 jogos).

Segundo a Federação, Reinaldo Rueda, que regressa ao cargo que ocupou entre 2004 e 2006, será selecionador colombiano na Copa América de 2021, que se realiza na Argentina e na Colômbia, e no Mundial 2022, que decorrerá no inverno de 2022, no Catar.