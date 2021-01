Covid-19. Futebol profissional não pára no novo confinamento

O primeiro-ministro anunciou, esta quarta-feira, que as primeiras divisões de futebol e futsal não vão parar com o novo confinamento.

"A liga profissional e as ligas equiparadas às profissionais são mantidas em atividade, obviamente sem público", comunicou António Costa, na conferência de imprensa de divulgação das novas medidas restritivas de combate à pandemia do novo coronavírus.

Além das I e II Ligas de futebol masculino, continuam a decorrer Campeonato de Portugal (masculino) e a I Liga feminina, assim como as primeiras divisões masculina e feminina de futsal.



Por outro lado, as segundas divisões das competições femininas de futebol feminino e de futsal, feminino e masculino, param. Ou seja, os escalões principais não profissionais não são equiparados. A continuidade da Liga Revelação continua por esclarecer.

O Artigo 30.º do decreto-lei publicado a 21 de novembro em Diário da República equiparava a profissionais as atividades de todos os "atletas de seleções nacionais das modalidades olímpicas, da 1.ª divisão nacional ou de competição de nível competitivo correspondente de todas as modalidades dos escalões de seniores masculino e feminino, bem como dos campeonatos internacionais".

Quer isto dizer que todas as atividades de primeira divisão em todas as modalidades, masculino e feminino, deverão continuar a decorrer.



Ginásios e outros recintos desportivos serão encerrados, sendo permitido apenas "exercício individual ao ar livre".